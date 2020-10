Naruto: Konan è pronta a combattere in questa statuetta alata

Il mondo delle statuette ed action figure ormai si è consolidato, in particolar modo per quei brand basati su anime e manga. Tra quelli più conosciuti e famosi c'è Naruto, basato sull'omonimo manga di Masashi Kishimoto e che negli anni ha prodotto statuette davvero eccezionali e di ottimo livello.

Di recente vi abbiamo presentato una Hinata Hyuga battagliera creata da MegaHouse. Oggi ci spostiamo invece sul fronte nemico con il personaggio di Konan, ex membro dell'organizzazione Alba e dapprima nemica di Naruto, poi alleata. Al Villaggio della Pioggia la vedemmo all'opera mentre sfoderava tutto il suo potere basato sulla carta.

Questo potere potete portarvelo a casa grazie alla nuova statuetta di Konan creata da Jianke Studio. In scala 1 a 7, con 36 centimetri di altezza, 34 di larghezza e 26 di profondità, sarà disponibile dal primo trimestre del 2021 a circa 130 dollari. Tuttavia questa è stata creata in quantità limitata con soli 333 pezzi. Il preorder è già possibile dal sito di Figureace.com mentre in basso una foto racchiude tutte le sue caratteristiche.

Konan si libra in aria con le sue ali e la sua forma da shikigami su una vorticosa base blu. Vi ricordiamo anche che Konan ha preso vita con un cosplay splendido di Cherry.