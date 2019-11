Naruto: Kushina Uzumaki in tutta la sua focosa personalità in questo cosplay

Alcuni di voi saranno d'accordo, altri no, ma Naruto non ha mai brillato per i suoi personaggi femminili. Per quanto siano presenti nella serie, vengono per lo più oscurati dai personaggi maschili. Sakura e Tsunade sono forse i meglio riusciti, insieme a Konan che, sin da subito, si è dimostrata essere su un altro livello.

Se parliamo di evoluzione potremmo inserirci anche Hinata, ma se c'è un personaggio femminile che in Naruto spicca più degli altri, per quanto sia defunto e quindi per lo più assente, è Kushina, la bellissima Uzumaki, madre del futuro settimo Hokage e moglie del quarto. Donna forte e caparbia, ha sempre affrontato le avversità della vita con coraggio. Sin dalla sua comparsa, è stata amatissima dai fan, sia per essere la madre del protagonista della serie, ma soprattutto per il suo carattere e per il sacrificio fatto per amore del figlio.

E a esprimere tutta la stima verso Kushina Uzumaki, ci ha pensato alexy_sky, cosplayer di Instagram che ha deciso di omaggiare la madre di Naruto realizzando un cosplay davvero fedele alla versione originale. Come potete vedere dalle foto presenti in calce all'articolo, la ragazza ha espresso, immagine dopo immagine, molte delle sfaccettature tipiche del personaggio attraverso alcune espressioni e gesti molto eloquenti. Gentilezza, forza, sbadataggine.

"Ho una cotta per le donne arrabbiate, lo ammetto ahahah" dice la cosplayer nella didascalia, alludendo appunto a Kushina e al motivo per il quale ha deciso di prenderne le vesti.

E voi come lo trovate questo cosplay? Fatecelo sapere nei commenti!