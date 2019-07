Naruto: lanciata una campagna Kickstarter per raccogliere il manga in eBook

Era il lontano 1999 quando venne pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha, il primo capitolo dell'opera di Masashi Kishimoto, Naruto. Con 700 capitoli realizzati raccolti in 72 volumi, quest'anno celebra l'anniversario dei 20 anni e non sembra esserci anni migliore per lanciare un'interessante campagna Kickstarter.

Progress Technologies ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare una versione eBook del manga Naruto di Masashi Kishimoto. In particolare, il progetto consiste nel raccogliere tutti i 72 volumi, più il volume Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring, all'interno di un "eOneBook".

Il dispositivo presenterà uno schermo ad alta risoluzione, migliore dei normali eBook, che permetterà un ottima e definita visualizzazione delle tavole. Inoltre, gli schermi saranno due e saranno disposti uno di fianco all'altro, per ricreare meglio la sensazione di tenere in mano un volume. Va anche sottolineato il fatto che Kishimoto stesso ha realizzato un'illustrazione originale per la copertina.

I display saranno infine inseriti all'interno di pagine di carta, rinchiuse in una sovraccoperta. La campagna ha l'obiettivo di raccogliere almeno 41.111 euro entro il 13 agosto, di cui attualmente ne sono già stati raccolti circa 29 mila. I dispositivi verranno spediti a dicembre.

Infine, vi ricordiamo che il franchise di Naruto si amplierà con nuove light novel.