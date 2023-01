Naruto: lasciare Konoha è stata una decisione sofferta per Sasuke

L’abbandono da parte di Sasuke di tutto ciò che aveva a Konoha rappresenta uno dei momenti fondamentali, e allo stesso tempo difficili, della storia di Naruto. Per quanto l’ultimo degli Uchiha si sia poi dimostrato un avversario freddo e persino crudele in alcune circostanze, la decisione di lasciare il villaggio è stata molto difficile e sofferta.

Dedicandosi all’allenamento con Orochimaru per acquisire più potere col quale, finalmente, riuscire ad uccidere suo fratello Itachi per lo sterminio del clan Uchiha, Sasuke si è lasciato sopraffare dal suo lato oscuro, diventando sempre più distaccato. Questo fino a quando non scoprì le motivazioni dietro le azioni di Itachi. Rivelazioni che portarono Sasuke a riflettere e comprendere che la sua vera famiglia era ancora all’interno delle mura di Konoha, e quindi a decidere di tornare da Naruto e Sakura.

Questa realizzazione proviene, in base a quanto detto nel databook ufficiale della serie, da un sentimento di perdita provato da Sasuke quando, anni prima dello scontro con Itachi, si era allontanato dal villaggio. Come viene riportato nel libro, infatti, Sasuke stava lasciando alle sue spalle una grande parte di sé: “Naruto, un amico dal quale si era allontanato, aveva causato un dolore, come se metà del suo corpo fosse stato lacerato. L’unico che lo cerca anche dopo il suo abbandono. Tuttavia, il cuore di Sasuke non sembra vacillare nemmeno dopo aver visto Naruto dopo tre anni”.

Il passaggio selezionato evidenzia l’impassibilità caratteristica di Sasuke, ma sottolinea anche come l’ultimo degli Uchiha abbia sofferto nel perdere i suoi amici. Sapevate di questo dettaglio presente nel databook di Naruto? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'evoluzione di Sasuke Uchiha.