Naruto: Liam O'Brien, doppiatore inglese di Gaara, omaggia il personaggio in un cosplay

Naruto ha saputo regalare agli appassionati moltissimi personaggi che sono rimasti nell'immaginario collettivo e che hanno saputo stregare moltissime persone in tutti il mondo. Fra queste vi è Gaara, il portatore del demone a una coda, introdotto nella prima stagione come la nemesi di Naruto, poi si rivela un suo grande amico.

Gaara è stato uno di quei personaggi che fin dalla sua apparizione ha saputo conquistare il cuore di tutti. L'aura misterioso che lo circondava inizialmente, la sua grande forza e l'ingiustificata spietatezza, hanno spinto i fan della serie a incuriosirsi di quel piccoletto dai capelli rossi, in grado di controllare la sabbia e da un passato molto turbolento. E anche quando il personaggio si è evoluto, trovando quella tranquillità interiore che gli era mancata e abbracciando l'amore che non aveva fatto che ferirlo fino ad allora, Gaara è riuscito a rimanere un personaggio interessante, senza snaturarsi, ma percorrendo la direzione giusta.

Con l'avvento di Boruto: Naruto Next Generations il passaggio di testimone alle nuove generazioni del villaggio della foglia, ha distolto di molto l'attenzione dal Kazekage ormai adulto. Questo però non toglie che per molti rimane uno dei personaggi migliore della serie. Tra i più grandi fan di Gaara, vi è il suo doppiatore in lingua inglese. La persona che gli ha prestato la voce in tutte le serie animate fin ora prodotte e mandate in onda sui territori di lingua inglese. Parliamo di Liam O'Brien che, proprio per onorare la stima che prova verso tale personaggio, ha deciso di realizzare uno splendido cosplay di Halloween su Gaara.

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, pubblicata dallo stesso doppiatore sul suo profilo personale di Instagram, O'Brien per qualche ora si è trasformato in tutto e per tutto nel personaggio che in tutti questi anni ha avuto la sua voce.

Voi cosa ne pensate di questo tributo e del vestito in sé per sé? Fatecelo saperei nei commenti.

Boruto: Naruto Next Generations si prende una breve pausa, mentre Sasuke deve vedersela col suo passato negli ultimi episodi.