Naruto: le light novel Sasuke Retsuden e Konoha Shinden diventeranno dei manga

L’universo narrativo di Naruto, ideato da Masashi Kishimoto nei quindici anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, si è espanso attraverso il sequel ufficiale, Boruto, e una serie di light novel orientate ad approfondire missioni o avventure di personaggi solo accennate nella serie regolare, e due di queste riceveranno un adattamento manga.

Gli appassionati dei ninja del Villaggio della Foglia hanno trovato spesso utili, e piacevoli, i romanzi ambientati nel mondo di Naruto, sia per tornarvi dopo anni e riscoprire quell’atmosfera nel caso in cui non si segua il sequel, sia per cercare di seguire l’avventura raccontata attraverso uno stile narrativo differente. Stando a quanto confermato sulla rivista V-Jump, edita da Shueisha, le due light novel che saranno adattate sono Sasuke Retsuden e Konoha Shinden, come mostrato nell’immagine presente nel post in calce.

La prima, scritta da Jun Esaka e illustrata da Kishimoto stesso, tratta della missione del trio Sasuke, Kakashi e Sakura, per scoprire cosa ha causato la malattia di Naruto, spingendosi in un paese distante da Konoha, dove ovviamente non mancheranno minacce nuove, e già conosciute. Konoha Shinden, primo dell’omonima serie di libri, è stato scritto da Sho Hinata, e parte esattamente dagli eventi del capitolo 700 di Naruto, e ha già ricevuto un adattamento animato nel 2019. Avete letto queste light novel? Ne leggerete il manga? Fatecelo sapere con un commento.

