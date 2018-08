Naruto: un live-action fan-made ci mostra lo scontro fra Kakashi Hatake e Obito Uchiha

Che vi piaccia o meno, anche Naruto sta per ricevere un adattamento live-action, che per l'appunto verrà curato da Lionsgate. In attesa che la pellicola sia pronta, una compagnia indie ha realizzato un filmato che ci mostra come apparirebbe nel mondo reale un ipotetico scontro fra Kakashi Hatake e Obito Uchiha.

Visionabile in chiosa all’articolo, il video pubblicato sul canale YouTube RE:ANIME dura soltanto 26 secondi, durante i quali possiamo ammirare l’utilizzo in battaglia dello Sharingan e del Rinnegan di Obito. Sebbene i due ninja utilizzino dei jutsu, la maggior parte dello scontro è costituito da scene di combattimento corpo a corpo.



Come i fan avranno probabilmente notato, questo stile ricalca in maniera molto fedele quanto è avvenuto nell’episodio 375 di Naruto Shippuden, ossia la puntata in cui si è tenuta la sfida fra i due ex-compagni di squadra. RE:ANIME pubblicherà molto presto il prodotto finale del progetto, e sembra che i fan siano già impazienti di poter visionare il frutto di tanto impegno.

In passato, il team RE:ANIME aveva già realizzato un adattamento live-action di Death Note, subito divenuto virale. È dunque probabile che la stessa sorte tocchi al progetto live-action di Naruto. Voi cosa ne pensate? Anche voi siete curiosi di vedere il prodotto finale?