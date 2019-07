Naruto: ecco il look di Fedez ispirato ad uno dei personaggi dell'anime

Continuano opere dei fan dedicate al manga di Masashi Kishimoto, dopo avervi presentato il cosplay delle Tecnica Seducente di Naruto, ecco che altre due star del web mostrano la loro passione nei confronti del mondo degli anime. Stiamo parlando di Fedez e di Chiara Ferragni.

I due sono attualmente in Giappone, quindi quale migliore occasione per sfoggiare i costumi e i look ispirati ai maggiori manga nipponici? Il rapper ha pubblicato sul suo account Instagram due foto a riguardo, la prima con protagonista il cosplay di Sailor Moon della moglie, mentre nel post successivo possiamo vedere il look dei due ispirato alle icone dell'animazione e dei videogiochi made in Japan: stiamo parlando di Kakashi, celebre personaggio di Naruto e Chun-Li, combattente del cast di Street Fighters. È lo stesso rapper ad ammettere chi è stato ad averlo ispirato ad indossare la maschera copri bocca, inserendo tra le foto anche un disegno del maestro di Naruto, oltre che scrivere sul post il commento: "Kakashi & Chun-li".

Così dopo aver visto come sarebbe Keanu Reeves se interpretasse Utachi Uchiha, secondo l'opera di un fan su Reddit, ecco che un'altra celebrità mostra di aver apprezzato l'opera scritta nel 1997 da Masashi Kishimoto e diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno mondiale, raggiungendo la popolarità di anime quali Dragon Ball e Sailor Moon.