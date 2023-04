Naruto: Madara in 9 stili diversi, ecco come apparirebbe l'Uchiha in altri anime

Madara Uchiha è uno dei personaggi più iconici e potenti della popolare serie anime e manga Naruto. Era uno dei membri fondatori di Konoha e veniva considerato il ninja più forte del suo tempo. La reputazione leggendaria come guerriero e stratega è ben nota in tutto il mondo ninja, poi resa reale durante dal Madara della Quarta Grande Guerra Ninja.

Ovviamente, i fan l'hanno conosciuto per bene grazie allo stile ormai iconico di Masashi Kishimoto. Naruto, disegnato interamente da lui, ha un tratto artistico unico e immediatamente riconoscibile, poi ripreso anche dai character designer di Toei Animation che hanno realizzato l'anime di Naruto e Naruto: Shippuden, ma anche il recente Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, anche il tratto di altri mangaka è iconico: Akira Toriyama, Eiichiro Oda, Hajime Isayama e tanti altri famosissimi che è inutile citare.

Ebbene, come sarebbe Madara Uchiha con lo stile di altri mangaka? Un esercizio di stile che spesso alcuni illustratori, fan di anime e manga, hanno portato come una sfida sui loro account Twitter, Instagram o Youtube. Ed ecco qui invece il lavoro di Kaminari Project, sempre sottoposto al pubblico come video, mostrando anche le fasi del lavoro. Si parte con lo stile classico, per poi passare al Madara Uchiha in Bleach e Demon Slayer. La seconda fila invece vede Madara disegnato da Eiichiro Oda, Akira Toriyama e Kohei Horikoshi. L'ultima fila è dedicata al Madara versione Blue Lock, una che viene proposta di rado, poi quella di Jojo e de L'Attacco dei Giganti.

In totale, Madara Uchiha è stato disegnato in nove stili diversi. Quale tra questi è il vostro preferito, o avreste voluto vederne aggiunti altri? Sullo stesso andazzo, ecco un disegno di Anya di Spy x Family con altri stili.