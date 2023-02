Naruto: Madara come uno shinigami nella figure di HEX Studio

La figura di Madara Uchiha è sempre stata una delle più enigmatiche e criptiche di Naruto, un personaggio con un grandissimo alone di mistero attorno alla sua caratterizzazione. Quest'aura mistica ha contributo a rendere il ninja estremamente affascinante e tra i preferiti del pubblico.

La storia di Madara è circondata di incognite, tuttavia il suo ruolo nella trama principale è stato centrale sino alle fasi finali. La sua straordinaria forza e le sue abilità oculari gli hanno permesso di sconfiggere numerosi avversari con incredibile velocità e attraverso attacchi a dir poco micidiali.

Non c'è da stupirsi se HEX Studio abbia voluto omaggiare questa figura attraverso un modellino in scala originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, con tanto di lunga falce al pari dell'iconografia di un dio della morte. Si tratta però di una statuetta piuttosto alta, ben 70cm per l'esattezza, già disponibile al preordine al costo totale di 1085 euro, di cui 350 da scalare in fase di acquisto. La consegna si farà attendere per un po' dal momento che lo studio ha previsto la spedizione nel primo quadrimestre del 2024.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.