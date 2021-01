Naruto: Madara e il suo Susanoo diventano reali grazie ad un magnifico cosplay

Masashi Kishimoto ha saputo conquistare moltissimi fan grazie al suo stile narrativo e artistico, e ciò che ha reso la serie di Naruto così celebre va sicuramente ritrovato nella quantità di personaggi indimenticabili introdotti nel corso delle avventure dei ninja di Konoha, tra cui troviamo il potente e temibile Madara Uchiha.

Uno dei personaggi più importanti negli sviluppi della seconda parte della serie, Naruto Shippuden, nonché uno degli avversari più forti e abili mai affrontati da Naruto e dai suoi compagni. La spettacolarità delle tecniche usate dall'Uchiha ha trovato una perfetta rappresentazione nell'adattamento animato, ma di recente un fan ha voluto spingersi oltre, dedicando un magnifico cosplay a Madara e al suo Susanoo.

Come potete vedere nel post presente in calce, l'utente @JalexRosa ha condiviso un video in cui prima appare la sua personale interpretazione di Madara, che mantiene un design sufficientemente fedele all'originale, per poi dare spazio al gigantesco Susanoo del ninja grazie a spettacolari effetti visivi, che hanno richiesto al fan una settimana di editing. Un omaggio perfetto che sottolinea l'immensa forza di uno dei personaggi più significativi nell'intero universo di Naruto.

