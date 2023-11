Naruto: la maestosa potenza di Susanoo e Itachi in una statua da 1000 euro

Nel vasto universo di Naruto uno dei ninja più potenti del villaggio di Konoha, nonché traditore per evitare il massacro organizzato dal suo stesso clan, è stato Itachi Uchiha. Entrato nell’Akatsuki per perseguire la pace, Itachi conosceva tecniche straordinarie, come il Susanoo, immortalato in una nuova statua da collezione.

Come molti di voi sapranno il Susanoo si manifesta unicamente quando l’utilizzatore possiede uno Sharingan ipnotico in entrambi gli occhi, conosciuto anche come doppio mangekyo Sharingan. Questo permette all’Uchiha di evocare una creatura di chakra dalle dimensioni gigantesche, che possa proteggerlo dagli attacchi avversari, e garantirgli grandi vantaggi in battaglia.

Per onorare uno dei momenti più alti del personaggio di Itachi, gli artisti di Top Studio hanno realizzato una splendida statua da collezione, alta 70 centimetri. La statua con una grande base circolare, dove si nota l’incisione della scena in cui Itachi tocca la fronte di Sasuke poco prima di morire, ospita tre diverse versioni del ninja traditore del villaggio della Foglia, da ragazzo quando dimostrò di padroneggiare l’arte del fuoco, da adolescente quando divenne membro dell’unità Anbu, e infine da membro dell’Akatsuki, con l’iconica tunica nera con le nuvole rosse e bianche.

Susanoo appare molto dettagliato, nella sua forma completa e umanoide, dove appare con un’armatura, una lunga spada incandescente, e quelle che sembrano essere delle ali, sulle quali si posano diversi corvi, animale simbolo di Itachi. Il dettaglio di alcuni particolari risalta, così come la qualità delle texture e la resa del design dei personaggi. In arrivo tra il terzo e il quarto trimestre del 2024, la statua sarà venduta al prezzo di 1095 euro.

Prima di lasciarci, ecco un altro superstite del massacro del clan Uchiha, e i 5 ninja più potenti della prima serie di Naruto.