Naruto: il maestro delle illusioni, Itachi, nella nuova figure di Zuoban Studio

Nel tempo Masashi Kishimoto ci ha aiutati ad empatizzare con i personaggi di Naruto, a conoscere la loro storia e a comprendere i motivi che li hanno portati a compiere determinate azioni. Tra questi non manca Itachi Uchiha, il fratello di Sasuke nonché colui che sterminò brutalmente il proprio clan.

Attualmente Crunchyroll è al lavoro per recuperare l'intero anime di Naruto attraverso la pubblicazione mensile di intere stagioni. Qualche giorno fa, infatti, il distributore ha pubblicato la decima stagione della serie televisiva che si compone degli episodi dal 197 al 221. La volontà di riproporre l'anime è frutto anche del successo del capolavoro di Masashi Kishimoto che, a distanza di anni dalla sua conclusione, continua ad arricchirsi di nuovi oggetti in edizione limitata.

A tal proposito, recentemente Zuoban Studio è tornato a lavorare al franchise per proporre un inedito modellino in scala, alto ben 40,5 cm, già disponibile alla spedizione. Si tratta di una figure dedicata ad Itachi Uchiha, in piedi su una lastra con il simbolo del clan e circondato da corvi. La statuetta, che potete ammirare in calce alla notizia, può arrivare tra le vostre mani in appena una manciata di giorni ma solo a seguito di un esborso economico di 395 euro, suddivisibili in due tranche.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.