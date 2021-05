Naruto: il maestro Kishimoto elogia l'incredibile lavoro di Kohei Horikoshi

Negli scorsi giorni è stata ufficialmente aperta una mostra molto speciale dedicata alla serie My Hero Academia, e per l'occasione diversi mangaka e maestri del settore hanno deciso di onorare in qualche modo il lavoro di Kohei Horikoshi, tra cui anche Masashi Kishimoto, creatore della serie Naruto e attualmente impegnato nel sequel Boruto.

Il successo della storia di Izuku Midoriya e dei suoi compagni, aspiranti Heroes, ha conquistato indubbiamente milioni di lettori in tutto il mondo, e Kishimoto, come aveva già fatto in passato, ha voluto sottolineare l'incredibile talento di Horikoshi con le parole che trovate di seguito.

"L'arte di Horikoshi è semplice, ma possiede delle eccellenti abilità nel disegnare, che la fanno sempre risaltare. Il suo stile è così pieno di minuziosi dettagli che deve richiedere molto tempo per disegnare. Rispetto molto la sua arte perché permette ai suoi personaggi di avere una moltitudine di espressioni. Inoltre può anche decidere di disegnare sia da una vasta angolatura, che da un primo piano estremamente accentuato, aspetto che lo rende molto versatile. Per me, chiunque sappia disegnare bene mani e occhi tra gli artisti dei manga, solitamente è talentuoso, ma le capacità di Horikoshi vanno oltre, è così bravo da farmi quasi ingelosire!"

Parole profondamente significative, che insieme a quelle di altri importanti mangaka, esaltano la strepitosa opera di Horikoshi, divenuta effettivamente uno dei punti di riferimento moderni della categoria shonen.