Naruto, il maestro delle marionette Sasori nella nuova figure di ZUOBAN Studio

Uno dei franchise nati dai manga più popolari al mondo è senza ombra di dubbio Naruto. Le avventure del ninja del Villaggio dela Foglia hanno saputo conquistare un pubblico incredibilmente vasto, cosa che ha permesso di produrre un ancora più vasto merchandise dedicato all'opera, dalle carte collezionabili fino alle figure.

Soprattutto per quanto riguarda le figure Naruto è un franchise veramente florido: è possibile trovare statuine di ogni forma e dimensione dedicate a ogni personaggio dell'opera. Una delle ultime figure, il diorama di Gaara prodotto da Hex Collectibles, ha riscosso un successo incredibile, andando sold out in pochissimo tempo.

@hamajippa, noto appassionato di figure, ha svelato con un tweet l'apertura dei preordini a partire da oggi 29 agosto della nuova figure di Sasori prodotta da ZUOBAN Studio. Il ninja traditore del Villaggio della Sabbia si presenta nella statuina con la classica divisa dell'organizzazione Alba, con alle spalle una delle sue marionette e sotto quello che era il suo guscio. Ogni minimo dettaglio è stato curato da ZUOBAN Studio, che ha fatto un lavoro davvero eccellente, soprattutto con i colori che mettono in particolare risalto la marionetta alle spalle di Sasori.

ZUOBAN Studio ha riscosso successo anche con la recente figure di Itachi di Naruto, creando così una grande attesa intorno alle proprie produzioni. Se siete interessati alla figure di Sasori, vi consigliamo di trovare un rivenditore quanto prima, visto che solitamente queste resine vengono prodotte in quantità davvero limitate e solo su ordinazione.