Naruto: il maestro Masashi Kishimoto compie 46 anni

Ci sono figure che con il loro genio riescono a cambiare la vita di molte altre persone. Questo è il caso del mangaka giapponese Masashi Kishimoto, che con Naruto prima e Naruto: Shippuden poi ha segnato la nostra adolescenza. Tanti auguri al creatore di uno dei franchise più apprezzati di questi ultimi vent'anni.

L'8 novembre si può quasi considerare un giorno sacro per gli appassionati di anime a manga: nel 1974, in questa data nacque Masashi Kishimoto, leggendario creatore di Naruto. Serializzato su Weekly Shonen Jump dal 1999 al 2014, il manga di Naruto ha venduto oltre 250 milioni di copie in tutto il mondo, divenendo una delle opere più apprezzate dai fan.

Nato nella prefettura di Okayama, Kishimoto ha mostrato la sua passione per i manga sin dalla giovane età. Ispirandosi al suo anime preferito Doraemon, in compagnia di suo fratello realizzava splendide illustrazioni. Ma l'uscita di Dragon Ball rivoluzionò il suo modo di disegnare e la sua visione futura. GL'opera di Toriyama, infatti, ha indirizzato Kishimoto verso la professione del mangaka.

Dopo alcuni piccoli lavori con cui conquistò dei premi, Kishimoto si mise a lavoro su Naruto, opera che lo ha consacrato tra i più grandi. Visto il successo, da quest'opera sono stati tratti videogiochi, serie animate e film. Dopo la conclusione di Naruto: Shippuden, Kishimoto ha provato a replicarsi con Samurai 8: The Tale of Hachimaru; il risultato, però, non è nemmeno lontanamente paragonabile. Attualmente, il mangaka sta supervisionando Boruto: Naruto Next Generations, seqeul di Naruto.