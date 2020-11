Naruto: un altro magnifico cosplay di Ays, stavolta è Tenten il soggetto

Ci sono tanti personaggi in Naruto, chi con un ruolo maggiore e chi ha invece aiutato da posizioni più defilate. Tra i primissimi ci sono ovviamente i team della foglia, per la maggior parte apparsi e approfonditi durante l'arco del Torneo dei Chunin. Qui fece il suo esordio il team di Maito Gai, dove figurava anche Tenten.

Insieme ai suoi compagni Rock Lee e Neji Hyuga, Tenten ha dato prova di grande abilità durante quell'arco di Naruto. Sia durante la prima prova che la seconda ha mostrato la sua capacità con le armi e le tecniche ninja. Tuttavia la volta in cui si è vista di più è stata durante la fase successiva, ai preliminari della terza prova contro Temari. Nonostante la sconfitta, la ragazza ha poi ottenuto qualche anno dopo la promozione a chunin.

Tenten, come tanti altri personaggi, l'abbiamo vista crescere nel corso della serie. La cosplayer MK Ays, di cui vi abbiamo presentato il cosplay di Mikasa Ackerman de L'Attacco dei Giganti, ha deciso di portarla al grande pubblico di Instagram nella versione vista in Naruto: Shippuden. Nelle foto in basso vediamo il cosplay di Tenten con abito bianco, i capelli come sempre acconciati con i chignon laterali e un po' di ambientazione floreale intorno. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Naruto? Oppure preferite la Tenten adulta di Alexa Sky?