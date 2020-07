Naruto: il manga è disponibile in modo gratuito e legale con MangaPlus

MangaPlus sta, settimana dopo settimana, rendendo più agevole la quarantena ai lettori di manga. Sulla piattaforma di proprietà della casa editrice Shueisha stanno infatti arrivando alcuni capitoli speciali di opere importanti. All'inizio c'è stato ONE PIECE, seguito poi da altre serie come Bleach. Adesso è il turno di Naruto.

Così come accaduto per gli altri manga, Naruto sarà disponibile con alcuni capitoli su MangaPlus per un periodo limitato. Fino a venerdì prossimo i lettori potranno usufruire dei capitoli provenienti da tre archi narrativi.

Il primo si concentra sulla battaglia tra Naruto e Sasuke nella Valle della Fine. Solo il loro scontro e non l'intera saga dell'inseguimento sarà però disponibile, con i capitoli pubblicati che vanno dal 218 al 234.

Il secondo gruppo di capitoli condivisi va dal 384 al 402 e si basa sullo scontro tra Sasuke e Itachi .

. Infine il terzo gruppo presenta una delle battaglie topiche di Naruto. Dal capitolo 418 al 450 potremo finalmente rileggere Naruto VS Pain, tra i momenti più alti dell'intero manga di Masashi Kishimoto.

Su MangaPlus sarà comunque possibile seguire giorno per giorno i capitoli di Naruto che vengono caricati regolarmente, così come il sequel scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, Boruto: Naruto Next Generations arrivato al capitolo 47.