Naruto: Masashi Kishimoto apparirà per la prima volta in pubblico dopo diversi anni

Il lavoro del mangaka, contraddistinto da scadenze tempestive e da incombenze quotidiane, non consente spazio, a chi lo pratica, di interagire pubblicamente con i lettori. È da questa prospettiva, allora, che la prossima apparizione pubblica di Masashi Kishimoto appare alla stregua di un evento, soprattutto se consideriamo la nota riservatezza dell'autore di Naruto.

Nel corso degli anni, anche in seguito al termine della (lunga) serializzazione del manga che lo ha catapultato nel panorama dell'immortalità fumettistica, Kishimoto non ha (quasi) mai partecipato di persona a fiere pubbliche o a panel relativi al mondo della nona arte nipponica, motivo per cui l'annuncio di una sua apparizione pubblica, specialmente sul suolo europeo, è stata accolta dagli appassionati – e dagli addetti ai lavori – con un misto di stupore ed eccitazione. E a diffondere pubblicamente la notizia è stato un importante editore francese di manga, la nota casa editrice Kana, la quale ha confermato la presenza in Francia nel mese di agosto (precisamente il 24 e il 25) sia del mangaka di Naruto, sia del collega con cui sta collaborando alla serializzazione dell'opera-sequel, ovvero Mikio Ikemoto.

“Abbiamo l'immenso onore di annunciare che Kishimoto e Ikemoto saranno presenti in Francia per la prima volta nelle loro vite durante il prossimo agosto” si legge nel comunicato diffuso ieri da Kana. Un evento, questo appena delineato, che in apparenza può anche sorprendere, ma su cui occorre riflettere accuratamente, soprattutto per quel che potrebbe sottendere ai fini della narrazione del manga.

Del resto, proprio un recente commento di Ikemoto ha sancito Boruto Two Blue Vortex come l'inizio di una nuova era per il manga, al punto che la rivoluzione linguistica operata con la nuova sezione dell'opera dai due mangaka, unita a strategie narrative come il salto temporale di tre anni e alla riscrittura della memoria collettiva degli abitanti di Konoha, ha portato il racconto in un territorio assolutamente inedito ed indipendente, dagli esiti futuri decisamente imprevedibili.

Ecco allora che la prima apparizione pubblica di Kishimoto da diversi anni a questa parte, potrebbe configurarsi, alla luce di queste riflessioni, come un evento davvero importante, soprattutto nel caso in cui l'autore, insieme al collega, rivelasse in quell'occasione dei dettagli nevralgici sul prosieguo della storia, oppure in merito ad una eventuale prosecuzione dell'adattamento animato del manga firmato Studio Pierrot.

D'altronde, il successo a cui sta andando incontro la nuova sezione dell'opera è determinato anche dalla capacità, dei due autori, non solo di smarcarsi dalle logiche del passato, ma di rinnovare l'intero universo fumettistico sui ninja con canoni inediti ed originali. Tanto che Boruto Two Blue Vortex si è costruito ormai un'autonomia rispetto a Naruto: fattore, questo, che potrebbe anche essere materia di discussione durante l'incontro pubblico che si terrà sul finire d'agosto sul territorio transalpino.

