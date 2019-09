Naruto, Masashi Kishimoto dedica un'illustrazione al protagonista per il 20° Anniversario

Il 2019 è l'anno di Naruto, poiché il franchise compie finalmente i 20 anni dalla sua prima pubblicazione nel 1999. Ormai è passato veramente tanto tempo dal suo debutto e dalla sua conclusione, ma nonostante questo continua a far parlare di sé grazie al suo ultimo e seguito spin-off, Boruto: Naruto Next Generations.

Tutto l'anno ha visto gli editori prepararsi in grande stile per festeggiare il fruttuoso e prolifico franchise del sensei Masashi Kishimoto, a partire da Viz Media con il suo merchandise ufficiale. Tuttavia, come poter biasimare così tanti preparativi per omaggiare uno dei titoli che ha fatto grande la storia dei fumetti nipponici, tramite un'opera che si erge a più recente colonna portante dell'intera industria insieme a tanti altri capolavori.

Nonostante i centinaia e centinaia di episodi, Naruto resta un anime imperdibile, uno shonen entusiasmante e, con tutti i suoi difetti, una propria scuola di fare manga. In ogni caso, a festeggiare l'anniversario del fumetto mancava solo una personalità, la più importante probabilmente, il suo creatore. Il premiato sensei, attualmente a lavoro su Samurai 8: la storia di Hachimaru, ha dedicato un'illustrazione al protagonista con il numero 20 sul pugno. La stessa tavola di Kishimoto, inoltre, si aggiungerà a molti altri oggetti che verranno venduti il 5 e il 6 ottobre, nell'evento più atteso dell'intero franchise.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione del mangaka che potete ammirare qui in basso? Fatecelo sapere con un commento!