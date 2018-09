Naruto: Masashi Kishimoto non ha mai avuto le idee chiare sulle coppie amorose

Naruto sarà stato un grande esponente del genere "battle shonen", ma la componente romantica è sempre stata fondamentale nel racconto imbastito da Kishimoto. I fan hanno fantasticato a lungo sulle potenziali coppie che si sarebbero potute formare ma - come emerge da una vecchia intervista - sembra che il sensei fosse tutt'altro che convinto.

Comicbook, infatti, riporta una vecchia intervista che Masashi Kishimoto ha tenuto ai microfoni di Cinema Today: nella chiacchierata in questione, il sensei parla proprio di come è arrivato a concepire le coppie amorose che vediamo nel finale di Naruto e in Boruto: Naruto Next Generations. A quanto pare, per alcune di esse, non è stato facile.

"Non ne ero molto consapevole. Sinceramente pensavo di lasciare che la natura facesse il suo corso. Pensai questo, ad esempio, quando mi chiedevo se Sasuke e Sakura sarebbero stati davvero bene insieme e come sarebbe potuto sbocciare questo amore. Non ho mai rappresentato Sakura nel ruolo di un'eroina. Naruto era speciale perché è il protagonista, ma tutti gli altri personaggi sono uguali tra loro, indipendentemente da chi fossero i principali o i secondari.

Ho deciso che i personaggi avrebbero trovato il loro partner solo in base a come si sarebbe sviluppata la storia. Ma, in ogni caso, ho capito che Naruto e Sakura sono troppo diversi. Avevo deciso di avviare la loro 'storia d'amore' in una fase troppo precoce del racconto.

Inoltre, allo stesso modo in cui l'inizio di una relazione non è molto 'consapevole', potremmo dire che anche per me non lo è stato. Mi imbarazza scriverne, e a dir la verità ci sono stati momenti in cui avrei voluto evitarlo".

Insomma, Kishimoto-sensei non è mai stato un portento nello scrivere storie d'amore. Voi cosa ne pensate di questa componente di Naruto?