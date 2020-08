Naruto, Masashi Kishimoto parla del finale e rivela: 'I fan occidentali mi hanno stupito'

Recentemente, è comparsa in rete una vecchia intervista inedita con protagonista Masashi Kishimoto, autore di Naruto. Durante la chiacchierata con i giornalisti del celebre quotidiano giapponese Asahi Shimbun, il mangaka ha parlato della conclusione della serie e del modo in cui è venuto a conoscenza del clamoroso successo occidentale.

Nel corso dell'intervista, datata novembre 2014 e parallela alla conclusione del manga, l'autore dichiarò quanto segue: "Io, come molti altri scrittori, lavoro spesso nella mia stanza. Da lì è molto difficile rendersi conto della popolarità della serie, specie perché a causa delle tempistiche da rispettare abbiamo davvero poco tempo libero. Col passare del tempo ho iniziato a ricevere tantissime lettere provenienti da Paesi occidentali, alcune di queste erano scritte in lingue che nemmeno conoscevo. Me ne ricordo una in cui era inclusa una foto di un bambino in posa, con indosso i vestiti di Naruto. Quella foto mi ha reso felicissimo, e lì ho iniziato a capire quanto fosse popolare la mia serie".

Kishimoto ha proseguito parlando della conclusione, e dichiarando che non avrebbe mai pensato che la serie durasse 15 anni. In una discussione con il suo autore, l'autore rivelò che gli venne consigliato di non concludere il manga prima di cinque anni di serializzazione: "Sì, è molto strano. Sin dall'inizio, sono sempre stato determinato a concludere il manga con la battaglia tra Naruto e Sasuke. Ho deciso i dettagli più tardi, sai, ad esempio pensando alla situazione in cui avrebbero dovuto combattere, o se avrebbero dovuto farlo da nemici o amici. Ho scelto la conclusione circa due anni fa (NdR. due anni prima della fine del manga, nel 2012)".

Naruto è ormai diventato un colosso intramontabile del genere degli shonen, alla pari di Dragon Ball e ONE PIECE. Recentemente Planet Manga ha riportato le avventure del ninja in Italia con un nuovo Volume per festeggiare i vent'anni dell'opera, a cui abbiamo dedicato un approfondimento speciale.