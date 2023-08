Naruto: i membri dell'Akatsuki per livello di chakra dal più debole al più forte

Il mondo di Naruto è vasto e variegato, con tanti paesi nei quali abitano tante persone. Al centro delle attenzioni però ci sono sempre i villaggi ninja, dove dimorano tanti clan potenti e le persone che aspirano a unirsi a questo grande esercito che difende il proprio paese. Per farlo però è necessario avere grosse riserve di chakra.

Il chakra è l'energia principale di questo universo di Naruto, la base per la creazione di tutte le arti marziali, illusorie e magiche. In sostanza, è il pilastro che regge ogni persona che vuole diventare un ninja. C'è chi la utilizza in modo diverso, ma questa forma di energia è fondamentale e spesso molti personaggi sono diventati noti proprio per la quantità in proprio possesso. Non sono da meno i membri dell'Akatsuki, l'organizzazione criminale con tanti nukenin potenti tra le proprie fila e uno dei gruppi di cattivi più famoso di Naruto e del mondo degli anime. Ecco i più forti dell'Akatsuki per livello di chakra, dal più forte al più debole.

Kisame Hoshigaki; Nagato Uzumaki; Obito Uchiha Kakuzu Itachi Uchiha Sasori Deidara Konan Hidan Zetsu

Zetsu è sicuramente il più debole, essendo soltanto un involucro per la volontà di Kaguya Otsutsuki, mentre molto più combattuta la lotta al centro classifica, con Sasori, Deidara e Itachi che probabilmente dispongono di una quantità di chakra simile. Invece è d'obbligo il podio: Nagato è un Uzumaki, quindi con un chakra in grandi quantità e potente, ma Kisame Hoshigaki non a caso è definito come "il cercoterio senza coda": l'assassino del Villaggio della Nebbia ha a disposizione una quantità di chakra enorme per una persona, perdendo lo scontro soltanto contro una Forza Portante.

