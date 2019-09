Naruto: un meme su Buzzfeed fa tornare in voga la coppia NaruSasu

È difficile che nel mondo dei manga shonen, per di più su una rivista così popolare come Weekly Shonen Jump, possano esserci dei risvolti omosessuali tra due personaggi, figuriamoci tra i protagonisti. Nonostante ciò, nella cultura otaku giapponese lo yaoi è una via seguita da tante fujoshi e ciò coinvolge anche franchise come Naruto.

Mentre ufficialmente in fumetteria sta per tornare Naruto con la nuova light novel, di cui è stata ufficialmente svelata la copertina, in rete continua a vigere un dibattito su una possibile coppia che riguarda i due protagonisti, Naruto e Sasuke. Come i fan già sanno, Naruto ha finito per sposare Hinata Hyuga, mentre Sasuke l'altra protagonista femminile Sakura Haruno, eppure tante fujoshi continuano da anni a sostenere la possibilità di una relazione via doujinshi.

Ciò che ha fatto riscatenare il movimento per il NaruSasu, termine coniato unendo i nomi dei due personaggi in questione, è stato un tweet con video di Buzzfeed dove casualmente è spuntato tra i trend il termine "SasuNaru", uno di quelli con cui ci si riferisce alla coppia omosessuale Naruto Sasuke. Ciò ha causato la veloce reazione dell'altra persona presente in studio, causando l'ilarità della rete e il nuovo inizio di un dibattito sulle possibilità di questa coppia.

Non è l'unico manga in cui tante ragazze sognano di vedere personaggi che hanno una relazione omosessuale, essendo questo appannaggio di tutte le serie importanti. Sempre per i due protagonisti, recentemente sono stati presentati due Funko Pop di Naruto e Sasuke che ritrae il loro scontro alla Valle della Fine.