Naruto: un meme di Sasuke è diventato virale nelle ultime ore!

Il meme consiste nel montare, di fronte a un Sasuke privo di sensi che viene preso per la gola, un qualsiasi altro personaggio al posto di Itachi. Vi proponiamo qualche esempio in basso: molti non hanno esitato a ironizzare sul rapporto tra l'Uchiha e Sakura, mettendo la giovane al posto del nemico, ma in generale possiamo dire che il web si sia scatenato. Nel momento in cui vi scriviamo, il topic "Sasuke" si occupa i primi posti tra i trend di Twitter.

Tutti ricordiamo, di sicuro, il primo confronto che Masashi Kishimoto ci propose tra Sasuke e suo fratello Itachi . Tra i corridoi di un albergo di una piccola cittadina di confine, durante il viaggio di Naruto e Sasuke alla ricerca di Tsunade per proporle di diventare Hokage, Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki si misero sulle tracce della forza portante per conto dell'Organizzazione Alba.

Sakura: "I love you, Sasuke, come home already!"



Watch #Boruto and Naruto #Shippuden every Saturday night at 11:30pm and 3am respectively on Toonami. pic.twitter.com/PS95DbuOl5 — Toonami News (@ToonamiNews) 16 gennaio 2019

I just wanted a reason to post sasuke and thanos pic.twitter.com/xUYbNI6YIw — kg3 (@curved1111) 16 gennaio 2019

“Look at Randy Orrin slithering at Sasuke- OH WATCHOUTWATCHOUTWATCHOUT” pic.twitter.com/kptQMXNKTi — Huntgbunt (@huntgbunt) 16 gennaio 2019

Sasuke! What did you just say about Texas?! pic.twitter.com/1alYANnzJJ — Traffic Cone (@BlazetheD) 16 gennaio 2019

Everyone tweeting about the Sasuke memes pic.twitter.com/keIsaygjHG — todoroki | 等々力 (@TodorokixShoto) 16 gennaio 2019

"CONFESS TO YOUR CRIMES STALE END PIECE OF WHITE BREAD!!" #sasuke pic.twitter.com/b97CkSK3Uc — Robert K Lauer v2.019 (@RobertTheLauer) 16 gennaio 2019

Your worthless sasuke . You don’t even know how to make good ramen 🍜 pic.twitter.com/6E0mbNEydt — Mazer Sm2Ke (@Sm2Ke) 16 gennaio 2019

Subscribe to Pewdiepie, or else Sasuke will die. pic.twitter.com/9vxOIEDuyX — Supremo (@joepethbernase) 16 gennaio 2019

Heh... Like, not bad Sasuke man... You made me use 10% of my power pic.twitter.com/PCjHdyyMPP — THE TEXAS RATTLESNAKE (@GnarlyBuster) 16 gennaio 2019

I’m the only survivor here, Sasuke pic.twitter.com/SjpZpALcKV — 𝚂𝚊𝚕 𝙼𝚊𝚝𝚝𝚘𝚜 𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚗 𝚌𝚘𝚞𝚛𝚒𝚎𝚛 🚮 (@salmattos) 16 gennaio 2019

Forge the x-blade with me Sasuke! pic.twitter.com/E08GYlVMfU — 🌸:yadi🌸 (@haynertxt) 16 gennaio 2019

My take on this Sasuke meme pic.twitter.com/kNiVbLXQrA — Spider Ninja (@AndreiNinjalaul) 15 gennaio 2019

Let the past die, #Sasuke. Kill it if you have to. pic.twitter.com/V7tr4u2hIS — 🅑🅡🅘🅔 (@Iilstarfighter) 16 gennaio 2019