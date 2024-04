Naruto merita di tornare con un anime remake come The One Piece?

La community di appassionati anime è rimasta profondamente colpita quando è stato annunciato The One Piece, un remake dell’anime che conta ormai oltre 1000 episodi. La comunicazione è stata accolta con dubbi e scetticismo, e in attesa di scoprire come sarà il rifacimento dell’avventura dei Mugiwara ci siamo chiesti: anche Naruto merita un remake?

La risposta non è semplice quanto possa sembrare, dato che richiederebbe investimenti stratosferici e diversi anni di produzione per qualsiasi studio coinvolto, e per ora il franchise di Naruto non ha fondi paragonabili a quelli di Netflix per ONE PIECE. Tuttavia, ci sono diversi fattori che fanno protendere la risposta verso un sì deciso.

Il primo tra tutti è l’eliminazione degli oltre 300 episodi filler presenti in tutto l’anime, che renderebbero la narrazione molto più fedele al racconto di Masashi Kishimoto presente nel manga, e aiuterebbero a ridimensionare, non poco, l’intera storia e a renderla con un ritmo più coinvolgente.

Inoltre, vista la qualità di alcuni archi narrativi, soprattutto quello di Pain, e l’inevitabile invecchiamento di alcune scene e sequenze realizzate con le tecniche di animazione del tempo, un remake donerebbe uno stile più moderno e renderebbe i combattimenti ancora più emozionanti di come li ricordiamo.

Ovviamente, i fan più accaniti all’anime originale potrebbero sollevare critiche, ma diversi remake o ritorni di serie con uno stile più in linea con i tempi, come Bleach: Thousand Year Blood War, Trigun: Stampede e Urusei Yatsura, sono stati accolti molto bene in generale, sia dalla critica che dal pubblico più affezionato alle opere.

In conclusione, ecco perché il ramen è il piatta rappresentativo di Naruto, e vi lasciamo alle scene più iconiche della prima parte della serie.

Su My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti di oggi.