Naruto: una meritata vacanza per due grandi ninja della Foglia nel manga spin-off

Su MangaPlus ha avuto inizio un nuovo corso di pubblicazioni legate alla serie di Naruto con l’uscita di due opere derivanti da light novel. Dopo l’impresa eroica di Sasuke e Sakura, ora è il turno di Kakashi Hatake, Sesto Hokage di Konoha, e il suo vecchio amico Gai Maito, rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con Madara Uchiha.

Nel primo capitolo della serie Naruto: La Nuova Generazione della Foglia – Ninja alle terme è stato introdotto un nuovo personaggio: Mirai Sarutobi, figlia di Asuma e Kurenai e nipote del Terzo Hokage. Presentata come una promettente chunin di Konoha, Mirai si ritrova a dover fare i conti con un ninja ricercato da tempo e che sta causando diversi problemi al villaggio. Fortunatamente, la ragazza riesce a prendere abbastanza tempo da far arrivare Shikamaru e l’Hokage in persona, che si liberano definitivamente dell’assassino.

Viste le capacità mostrate sul campo, e la volontà di Kakashi di allontanarsi per un po’ da Konoha, Mirai prenderà parte al viaggio dell’Hokage e Gai Maito. L'intenzione di Kakashi è infatti raggiungere le terme del Paese del Vapore che potrebbero essere benefiche, o curative, per le condizioni del suo amico. Diteci cosa ne pensate dell’adattamento manga della nuova avventura di Kakashi e Gai nei commenti.