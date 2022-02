Naruto: la micidiale modalità Chakra della Volpe nella figure di Burning Wind Studio

Sin dalle prime battute del manga appariva quasi certo che il maggior power-up di Naruto, all'interno del capolavoro di Masashi Kishimoto, avrebbe riguardato il legame tra il protagonista e la Volpe a Nove Code. Nel corso dei capitoli, infatti, il ninja è diventato tra i personaggi più forti dell'intero franchise.

Durante il corso di tutta la storia Naruto ha ricevuto diversi power-up che hanno cambiato in modo più o meno sensibile il suo aspetto. Quella che sicuramente modifica di più il design del protagonista è la modalità Chakra della Volpe che circonda il personaggio di una sorta di aura gialla, un alone completamente diverso da quello che accade con gli altri Cercoteri.

Proprio a questa versione di Naruto, che è anche la più forte se escludiamo la Baryon Mode, Burning Wind Studio ha deciso di dedicare un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrare il ninja all'attacco con Kurama alle spalle. La figure in questione è già disponibile al preordine con un acconto di 100 euro di cui ulteriori 245 euro da aggiungere al momento della spedzione, quest'ultima prevista tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate della statuetta originale realizzata da Burning Wind, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.