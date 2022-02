Naruto: un micidiale Pain in questa figure di Temple Studio da oltre 700 euro

L'epopea ninja di Masashi Kishimoto narra le gesta di Naruto al fine di avverare quel sogno tanto desiderato: diventare Hokage. Oggi il protagonista ha compiuto l'impresa, tuttavia, c'è stato un personaggio che più di altri ha contribuito pesantemente proprio alla sua caratterizzazione, Pain.

All'interno del franchise di Naruto, Pain è il soggetto preferito per le statue da collezione e negli ultimi anni il membro dell'Akatsuki è stato tra i più reinterpretati da parte delle compagnie dedite alla realizzazione di modellini in scala. Il personaggio di Nagato, infatti, è stato fondamentale per la caratterizzazione di Naruto e a maturare così la sua concezione di "Hokage".

Ed è proprio all'ex discepolo di Jiraya che Temple Studio ha voluto dedicare una statuetta originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che ritrae proprio Pain mentre tenta di sigillare i micidiali poteri della Volpe a Nove Code. La statuetta presenta delle dimensioni piuttosto importanti con i suoi 75cm di altezza e una ricercata attenzione ai dettagli, un mix che lievità però il costo totale a ben 735 euro.

La consegna si farà attendere qualche mese dal momento che è prevista tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2022, tuttavia i preordini sono già attivi tramite un acconto di 200 euro. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.