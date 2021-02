Naruto, quanto misura il seno di Tsunade? L'aiuto viene da Jiraiya

Da diversi anni ormai i disegnatori di manga shonen tendono a fare le eroine dei loro manga sempre più belle e, a un certo punto, si è innescato un processo per cui le protagoniste femminili tendono ad avere un seno importante. Una cosa simile accade anche in Naruto dove non tocca a Sakura questo fardello bensì a un personaggio come Tsunade.

Già visivamente, il seno di Tsunade è il più prosperoso di Naruto. Né Hinata né altri personaggi come Samui o altri sembrano poter competere con la generosità del quinto Hokage del Villaggio della Foglia. Ma qual è la misura del seno di Tsunade? Masashi Kishimoto non ha mai dato numeri ufficiali in databook o fanbook, bensì li ha fatti rivelare al suo personaggio Jiraiya.

L'eremita pervertito ha quantificato, nelle sue osservazioni accurate nei bagni delle ragazze che gli costarono anche diverse costole rotte proprio da Tsunade, una misura di 106 centimetri. Nel capitolo 406 di Naruto, Jiraiya fa questa rivelazione proprio a Kakashi. Considerata l'età dei sannin a quel tempo, è difficile che il seno di Tsunade sia cresciuto, e convertendo il numero con le taglie di reggiseno che conosciamo, è probabile che Tsunade abbia un corrispettivo di una coppa H.

Questo rende il personaggio di Naruto difficile da trasporre nella vita reale, ma la Tsunade di Hana Bunny o il cosplay dell'Hokage di Kallisi Vamp dimostrano che non è impossibile.