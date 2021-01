Naruto, che fine ha fatto Mizuki? Ricordiamo il primo villain nell'episodio 1

Ci sono tanti nemici iconici nel mondo di Naruto che tutti ricordano: si parte con Zabuza Momochi, passando per Orochimaru e Pain, finendo con Madara Uchiha e Kaguya Otsutsuki. E nel mezzo ci sono stati tanti altri avversari di livello che hanno reso la storia di Naruto Uzumaki molto più complessa.

Ma tra i tanti nemici, quello che ha funto da primo gradino per Naruto è stato il ninja Mizuki. Riscopriamo il primo villain del manga e dell'anime di Naruto ricapitolando tutto ciò che sappiamo su di lui.

Mizuki è uno dei ninja di Konoha ed è lui a spingere Naruto a rubare uno dei rotoli del villaggio. Inganna il ragazzo soltanto nel primo capitolo però, e fu sconfitto dallo stesso ninja dopo che quest'ultimo imparò la tecnica della moltiplicazione del corpo. La sua storia nel manga finirà qui e non riapparirà più, ma non vale lo stesso per l'anime.

Dopo aver concluso lo scontro tra Naruto e Sasuke alla Valle della Fine, Studio Pierrot decise di far continuare l'anime ancora per lungo tempo, fino all'episodio 220. Ovviamente per farlo aveva necessità di creare storie nuove e quindi uno dei primi archi narrativi filler della prima serie animata fu proprio dedicato a Mizuki. Dopo essere stato sconfitto da Naruto, il ninja è stato imprigionato insieme ai fratelli Vento e Fulmine.

Passato diverso tempo, Mizuki riesce a evadere con l'aiuto dei due fratelli e soprattutto di Orochimaru, dietro la fuga dalla galera. Nonostante i tentativi della fidanzata Tsubaki, Mizuki continuerà a sconfiggere i suoi ex colleghi come Asuma, Kurenai e Shizune. Nella sua scia incontrerà naturalmente anche Iruka e Naruto: dopo aver sconfitto il primo, affronta nuovamente il ninja biondo che però è diventato molto più forte rispetto al passato. Nonostante l'utilizzo di un Sigillo Maledetto particolare, Mizuki viene colpito da un Rasengan e il suo corpo finisce per rattrappirsi.

Viene curato da Tsunade e quindi salvato dagli effetti collaterali del sigillo di Orochimaru. Mizuki viene esiliato da Konoha, e al momento vive all'esterno del villaggio con la fidanzata Tsubaki. In questi giorni su Crunchyroll è stata inserita la prima stagione di Naruto, permettendoci quindi di assistere nuovamente al primo scontro del giovane ninja.