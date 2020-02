Naruto in modalità Chakra della Volpe diventa una bellissima figure

La serie di Naruto ha segnato per 15 anni l'immenso universo del fumetto e dell'animazione giapponese, entrando di diritto tra i manga più importanti sia del decennio che del medium in generale, in grado di ridefinire in parte alcuni degli stilemi e dei temi tipici del genere shonen.

Naturalmente un'opera di tale risonanza ha visto anche la produzione di videogiochi, figure e merchandise di ogni genere, e il successo ottenuto dal mangaka Masashi Kishimoto, continua grazie alle avventure viste nella nuova serie di Boruto: Naruto Next Generations, firmata Ukyo e Ikemoto.

Tra la quantità incredibile di figure proposte si trovano spesso realizzazioni uniche, che raggiungono prezzi e dimensioni impressionanti, considerate dai collezionisti come vere opere d'arte, come la bellissima statua di Night Guy, o anche la maestosa figure di Kaido, appartenente all'universo di ONE PIECE.

Tra le numerose forme e tecniche viste nella serie di Naruto, tra cui quella della Modalità Eremitica, una delle più apprezzate, nonché una delle più potenti, è sicuramente la modalità Chakra della Volpe utilizzata da Naruto Uzumaki e suo padre Minato Namikaze. Di recente è apparsa in rete una stupenda statua proprio riguardante il giovane Naruto con il chakra di Kurama.

L'utente @MundoKame ha condiviso su Twitter le immagini che potete trovare in calce. La figure è stata realizzata da LX Studio, ha un'altezza di 30 cm, ed è già preordinabile al prezzo di 122 euro, escluse eventuali spese di spedizione. Stando a quanto detto nel post, l'oggetto sarà disponibile dal secondo quarto del 2020.