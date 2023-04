Naruto: la modalità eremita delle sei vie in un busto in edizione limitatissima

Nell’epoca moderna dei manga, e in particolare delle serie appartenenti alla categoria shonen, pochi personaggi possono vantare la popolarità raggiunta da Naruto. Ormai divenuto un personaggio secondario nel sequel Boruto, il Settimo Hokage è ancora tra i ninja più amati della storia del medium, e ha ricevuto un meraviglioso busto da collezione.

Si tratta nello specifico di un busto in scala 1:1, alto quindi circa 60 centimetri, dedicato al potente Naruto nella modalità eremita delle sei vie, una delle trasformazioni più potenti apparse nella serie, comprendendo anche il sequel incentrato sul figlio. Limitata a 300 esemplari la statua in questione è stata realizzata da Toynami, e come potete vedere dall’immagine presente in fondo alla pagina, appare incredibilmente dettagliata sotto ogni aspetto. Il design di Naruto è stato ricreato alla perfezione, dalla singolare forma delle pupille, fusione tra l’iride di Kurama e quella dei rospi, fino alla resa dei materiali della tunica indossata.

“Donata a Naruto dopo un incontro quasi mortale nel corso della Quarta Guerra Mondiale Ninja, il Senjutsu delle Sei Vie migliora sensibilmente le sue abilità, permettendogli di utilizzare nuove tecniche. Combinato con la modalità eremitica, Naruto ottiene una comprensione universale di ogni cosa, chakra compreso. Nessun potere si avvicina alla modalità eremita delle sei vie, forma che gli è valsa il titolo di Hokage più potente”, così Toynami ha descritto il busto, specificando che ne verranno prodotti unicamente 300, ciascuno al prezzo di 1399 dollari americani, circa 1275 euro al cambio attuale.

