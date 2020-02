Naruto in modalità Eremita delle Sei Vie si mostra in un nuovo Nendoroid

Il grande franchise di Naruto ha saputo conquistare nel corso degli anni milioni e milioni di fan, con l'epopea di Boruto: Naruto Next Generations che nel corso di questi ultimi mesi ha saputo far largamente parlare di sé grazie al manga e tramite l'adattamento animato, sia nel bene che nel male.

Nel mentre che il pubblico continua a omaggiare il franchise di Naruto con cosplay e fan-art a non finire, spesso anche d'incredibile qualità, sono sempre di più le società che tentano di capitalizzare sul brand realizzando innumerevoli prodotti a tema pensati per conquistare al cuore tutti i collezionisti amanti di gadget disponibili in ogni forma e dimensione.

Questa volta, però, sono stati i ragazzi di Good Smile Company ad aver conquistato la luce dei riflettori grazie alla presentazione di un nuovo Nendoroid a tema Naruto Shippuden e raffigurante il ninja più famoso al mondo nella sua potente e pericolosa "modalità" da Eremita delle Sei Vie. Come potete visionare nell'immagine a fondo news - a cui se ne aggiungono diverse altre che potete trovare cliccando sulla fonte della notizia -, il prodotto appare ben curato e ricco di dettagli, come da tradizione per questo genere di prodotti. Secondo quanto svelato dalla compagnia, il Nendoroid è attualmente preordinabile al prezzo di $52, il tutto con uscita prevista per l'agosto 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio nel corso di questi ultimi giorni è stata presentata anche un'incredibile figure a tema Naruto Shippuden.