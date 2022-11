Naruto: la modalità eremitica nella spettacolare figure targata da E.R.A. Studio

Nel corso della sua vita da ninja, e successivamente da Hokage, Naruto è stato in grado di raggiungere diverse forme per incrementare i propri poteri e sperimentare tecniche nuove e particolari. Tra le più originali spicca la modalità eremitica, ottenuta dopo un lungo addestramento, e protagonista assoluta dell’ultima figure di E.R.A. Studio.

Poco dopo la morte del suo mentore Jiraiya, uno dei tre Sannin del villaggio della Foglia, per mano di Pain dell’Akatsuki, Naruto si reca al monte Myoboku per apprendere la Modalità Eremitica dai rospi Fukasaku e Shima. Nelle immagini della statua riportate in fondo alla pagina Naruto si erge proprio sopra i volti dei due riso citati e Gamabunta al centro. Il design è stato perfettamente rispettato, dalla resa delle pupille, al contorno arancione degli occhi fino ai particolari del gigantesco rotolo portato da Naruto.

La figure arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, e sarà disponibile in due versioni: in scala 1/6, alta circa 35 centimetri e venduta al prezzo di 165 euro, e in scala 1/4 alta 52 centimetri e venduta al prezzo di 260 euro. Infine, ricordiamo che su Weekly Shonen Jump arriverà presto un importante annuncio riguardo Naruto, e vi lasciamo ad una figure dedicata a Itachi e Kisame dell’Akatsuki.