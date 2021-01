Naruto: la modella russa Shirogane colpisce col suo cosplay di Ino Yamanaka

Le kunoichi sono, così come le loro controparti maschili, prevalentemente spie in grado di ottenere informazioni e di portare avanti missioni furtive. Il mondo di Naruto creato da Masashi Kishimoto, ripreso dall'omonimo anime più il sequel Naruto: Shippuden, ha un po' stravolto questa concezione di ninja e kunoichi.

Nonostante questa differenza netta e importante rispetto al mondo reale che vede l'introduzione di chakra, tecniche vistose e guerre spettacolari, ci sono anche ninja che incarnano la vecchia concezione di spia e di ottenimento informazioni. Una delle kunoichi più adatte per queste situazioni presentate in Naruto da Masashi Kishimoto è Ino Yamanaka.

Rivale da sempre di Sakura per la conquista del cuore di Sasuke, appare relativamente poco nella serie anche a causa della difficoltà di usare in combattimento le sue tecniche più peculiari. Ciò però non le impedisce di apparire nel mondo dei cosplay. La cosplayer Shirogane-sama che abbiamo visto proprio negli ultimi giorni con Ann Takamaki di Persona 5, ha postato una nuova foto sul suo account Instagram che presenta proprio un cosplay di Ino Yamanaka.

Nella foto in basso vediamo la ninja con i lunghi capelli biondi e vestito viola e anche qui è pronta a usare tutte le abilità ereditate dal clan Yamanaka.