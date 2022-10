Naruto: una moltiplicazione del corpo senza tempo nell'artwork per i 20 anni dell'anime

La leggenda di Naruto giovane ninja del Villaggio della Foglia che da guastafeste si trasforma nel Settimo Hokage ha appassionato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, e l’autore, Masashi Kishimoto, impegnato nella sceneggiatura del sequel Boruto, è tornato con un’illustrazione originale per celebrare i 20 anni dell’anime.

Era il 3 ottobre 2002 quando su TV Tokyo faceva il suo debutto una nuova produzione dello studio Pierrot con protagonista un giovane orfano di Konoha, emarginato per essere la forza portante della Volpe a Nove Code, creatura che anni prima aveva attaccato il villaggio. Un episodio ricco di scene comiche e divertenti alternati a momenti di solitudine e tristezza, amplificati dal brano Sadness and Sorrow di Taylor Davis.

Nonostante le varie critiche volte all’anime, soprattutto alla parte finale di Naruto: Shippuden dove erano evidenti il calo di qualità nei disegni e nelle animazioni, l’anime si è protratto per 10 anni e ben 720 episodi. Per celebrare i 20 anni della trasposizione animata Kishimoto ha realizzato la splendida illustrazione che trovate in fondo alla pagina, dove ripercorre la crescita del protagonista e sfoggia l’iconica tecnica della moltiplicazione superiore estrema del corpo.

Per concludere vi lasciamo ad un video fanmade che riassume l'intero anime di Naruto.