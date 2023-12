Naruto: la Moltiplicazione del Corpo è il vero manifesto ideologico del manga

Poche tecniche in Naruto sono entrate nell'immaginario collettivo dei lettori come la Moltiplicazione del Corpo. E il motivo non è da ricondurre solo alla sua matrice iniziatoria, essendo stato il primo jutsu appreso dal ninja, ma alla capillarità con cui rivela allegoricamente tutti i temi cardini del manga, oltre alla natura stessa dell'eroe.

Masashi Kishimoto ha assegnato al kage bunshin una funzione altamente simbolica, proprio perché rende manifesti i disagi, il carattere e i bisogni di Naruto, soprattutto nella sua fase giovanile. Sappiamo infatti quanto l'infanzia del protagonista sia stata cadenzata da una serie infinita di privazioni e ostracizzazioni: Naruto era a tutti gli effetti il recipiente della Volpe a Nove Code, e in quanto tale il suo volto non poteva che rammentare agli abitanti di Konoha un lutto troppo grande ed intenso da metabolizzare con razionalità, portando così i cittadini del Villaggio ad emarginare brutalmente il ragazzo. In questo senso la Moltiplicazione del Corpo, appresa dal giovane eroe nel primo capitolo del manga, è da intendere come uno strumento per superare l'estrema solitudine a cui era stato confinato lungo tutta la giovinezza, il mezzo cioè con cui poteva non solo affermare la propria natura di ninja, ma attraverso il quale aveva la possibilità di disinnescare, grazie alla generazione dei cloni, la sensazione di isolamento provata.

Ma la simbologia dietro la tecnica non si ferma solo a questo livello emotivo. Anzi potremmo anche forzare la questione, e arrivare ad osservare nel kage bunshin il veicolo attraverso cui Kishimoto comunica i valori primari del manga e del suo eponimo eroe. Se ci pensiamo, è grazie alla cooperazione, alla volontà di credere ciecamente nel proprio compagno di cui questa tecnica è l'emblema, che il protagonista supera tutti gli ostacoli che gli si presentano, sia quelli che minacciano l'integrità del Villaggio, sia quelli destinati a compromettere i legami di fratellanza con i suoi compagni. È qui che possiamo riscontrare l'ideologia dietro, ad esempio, al rapporto d'amicizia tra Naruto e Gaara: ovvero di una relazione che punta a disinnescare le differenze iniziali attraverso la complicità di intenti e di valori, in piena continuità con la natura di una tecnica che genera cooperazione tra cloni partoriti da uno stesso ninja. Portandoli tutti sullo stesso livello emotivo.

Di recente, inoltre, abbiamo visto come lo spirito della giovinezza rappresenti in Naruto la filosofia-simbolo del ninja. E non è un caso che tale strategia di vita – di cui Gai Maito e il suo allievo Rock Lee sono l'emblema - si configuri come un vero e proprio inno alla collaborazione tra pari, alla necessità di sposare sentimenti e valori genuini, che portino chi la pratica a vedere sempre del buono nell'altro, inteso qui come eguale, proprio come avviene nel kage bunshin.

Ecco allora che la tecnica della Moltiplicazione del Corpo diventa agli occhi di Naruto non solo un mezzo per esprimere i propri sentimenti o la singolarità che caratterizza il suo essere-ninja, ma diviene anche il metodo primario con cui spinge l'avversario nel corso del combattimento prima a rivelare le proprie crisi, e poi ad individuare nelle sue fragilità il principio della redenzione. È accaduto in tempi passati nella battaglia con Neji, così come lo rivediamo negli scontri con i grandi villain di Shippuden, come appunto Pain. È qui la cooperazione tra Naruto, Gamabunta e i ninja di un intero Villaggio, che porta Nagato (anche lui una “copia” di sette corpi) sul sentiero della purificazione. A testimoniare come, in Kishimoto, la generazione di cloni è il metodo prediletto per comunicare l'ideologia, i simbolismi e i valori alla base di tutto il manga.