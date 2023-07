Naruto: gli ultimi momenti di Jiraiya nella figure di Ventus

Quando era ancora un ragazzo Naruto è stato istruito da uno dei migliori ninja del villaggio della Foglia. Il Sannin Jiraiya era infatti un grande conoscitore delle senjutsu, ed esperto nell’utilizzo del Rasengan, come mostrò anche nella sua battaglia finale contro Pain in una scena riproposta dagli artisti dello studio Ventus.

È stato proprio grazie all’allenamento di Jiraiya che Naruto riuscì a padroneggiare la tecnica del Rasengan, originariamente ideata da suo padre Minato Namikaze, il Quarto Hokage, e per onorare questa tecnica, diventata ormai emblema della serie, e il personaggio di Jiraiya, nel 2024 arriverà sul mercato la fantastica figure di cui trovate delle immagini in calce.

Denominata allievo e maestro Jiraiya la figure è disponibile in tre bundle differenti, il primo con Jiraiya mentre si prepara a lanciare un gigantesco Rasengan, reso più spettacolare che mai con effetti e linee che donano dinamicità alla figure, e una statua più piccola che mostra un giovane Jiraiya intento a meditare. La seconda versione presenta sempre il personaggio in modalità eremitica intento a lanciare la tecnica, e quando cade in acqua e pensa alla fine delle sua storia e all’eredità lasciata a Naruto.

L’ultimo bundle comprende la statua principale e le due supplementari. I tre prodotti appaiono ben dettagliati nel complesso. In arrivo nei primi sei mesi del 2024 i bundle saranno venduti rispettivamente a 595, 635 e 695 euro. Aspettiamo le vostre opinioni sulle statue realizzate da Ventus nei commenti.

