Naruto: una mostra a tema celebrerà il 20° anniversario dell'anime

Il 3 ottobre 2002, sulla rete televisiva giapponese TV Tokyo cominciava una leggenda. Quel giorno, debuttò l'adattamento anime di Naruto, ancora oggi uno dei più amati dal pubblico. In occasione dell'imminente 20esimo anniversario, si terrà uno speciale evento.

Quasi vent'anni fa, gli spettatori giapponesi fecero la conoscenza di un dodicenne combina guai con il sogno di diventare il capo del proprio villaggio. Con il corso del tempo, le cose sono cambiate e Naruto è cresciuto, diventando non solo lo shinobi più forte di sempre, ma anche il Settimo Hokage di Konoha. A luglio, su Crunchyroll è arrivata la Stagione 9 di Naruto Shippuden con sottotitoli in italiano.

Nel mese di ottobre, per il 20esimo anniversario della messa in onda della primissima puntata di Naruto, verrà inaugurata una mostra a tema, la prima dal 2015. Di recente, inoltre, Masashi Kishimoto ha realizzato un'illustrazione speciale di Naruto in collaborazione con Yahiko. L'evento, NARUTO THE GALLERY, è stato annunciato attraverso una key visual in cui vediamo gli adolescenti Naruto e Sasuke pronti a sfidarsi.

Alla mostra, i visitatori potranno ammirare delle illustrazioni tratte dall'anime, alcune delle quali mostreranno la crescita dei vari protagonisti, i loro legami, le rivalità e gli scontri più appassionanti. L'evento NARUTO THE GALLERY si terrà, dal 10 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, ad Akiba_Square, nell'ufficio UDX di Akihabara.