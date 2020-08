Da Naruto a My Hero Academia: ecco quali sono i migliori team degli anime secondo i fan

Tra le molte serie shonen pubblicate finora, oltre a diversi temi in comune, c'è un elemento che le unisce: il lavoro di squadra. Da subito ci viene presentato il protagonista, che entrerà poi a far parte di un gruppo, come successo per Naruto con il team 7, e Midoriya di My Hero Academia con i compagni della Classe 1-A.

Questi tag team si formano principalmente per un obiettivo comune, fermare i villain di turno e far fronte a delle minacce che potrebbero radicalmente cambiare il mondo dove vivono i protagonisti. Partendo da queste considerazioni l'utente @izukuuu_shonen ha condiviso su Twitter quelli che secondo lui rappresentano i 4 migliori team degli anime, e scatenando migliaia di risposte.

Naturalmente non potevano mancare i sostenitori di gruppi provenienti dalle serie più importanti degli ultimi anni, come il Corpo di Ricerca dell'Attacco dei Giganti, opera scritta e disegnata da Hajime Isayama, e ormai prossima alla conclusione. C'è chi ha mostrato il suo duraturo affetto nei confronti di ONE PIECE e Dragon Ball Z, postando immagini dei Mugiwara e dei Guerrieri Z, e c'è anche chi ha preferito team "malvagi", come l'organizzazione Alba di Naruto, l'Unione dei Villain di My Hero Academia, e la Brigata Fantasma di Hunter x Hunter.

Voi cosa ne pensate di questi team? Qual è il vostro gruppo di personaggi anime preferito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.