Naruto e My Hero Academia si uniscono in una fan art con All Might come Jiraiya

Naruto è stato il membro di una nuova generazione di manga e, insieme a Bleach e ONE PIECE, costituì uno di quei big 3 che aiutò enormemente a far spopolare i fumetti nipponici nel mondo. Adesso che Naruto è terminato si vedono già i nuovi manga che si sono fortemente ispirati a lui. Uno di questi è My Hero Academia di Kohei Horikoshi.

Iniziato su Weekly Shonen Jump qualche mese prima della conclusione di Naruto, My Hero Academia è stato decretato da molti come il vero successore del manga di Masashi Kishimoto. Le influenze sono tante e ci sono, anche se naturalmente Horikoshi è riuscito a dare un'identità sua alla storia, ispirandosi anche al mondo dei comics americani.

Un fan ha deciso di unire i mondi dei due manga con una simpatica fan art. Ci sono tanti disegni che uniscono i protagonisti di My Hero Academia al Team 7 di Naruto, mentre stavolta ProfessorGemini ha deciso di creare un duo maestro-allievo con Deku e All Might nei panni di Naruto e Jiraiya. In basso potete vedere la realizzazione che è stata postata su Reddit e che è diventata velocemente virale.

All Might ha la solita espressione sorridente che cozza un po' col modo di fare di Jiraiya, mentre Deku sta bene nei panni di Naruto. Gettandoci nella nostalgia, godetevi questa foto cosplay del Team 7 di Naruto.