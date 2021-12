Naruto o Naruto Shippuden? La community elegge la serie migliore

Un acceso dibattito nato nelle ultime ore ha scisso in due la community di Naruto. Qual è la serie migliore, quella originale oppure quella sequel? Il fandom, sta provando a eleggere la parte migliore dell'opera magna di Masashi Kishimoto: vincerà quella introduttiva, oppure l'epilogo?

Di recente, in seguito a un Reddit, nella rete è sorta una domanda: Naruto, o Naruto Shippuden? A questa domanda, è quasi impossibile dare una risposta. Sarebbe come chiedere a un bambino se vuole più bene alla mamma o al papà. La community, però, sta provando ugualmente a dire la sua. Vincerà la parte dove è nato tutto, oppure quella in cui l'avventura del Team 7 ha avuto fine?

Confrontare la serie classica, a quella sequel, appare quasi come un qualcosa d'ingiusto. L'opera animata del sensei Kishimoto non andrebbe scissa, ma vista come un prodotto unico, un qualcosa che ancora oggi sta andando avanti con Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, i fan hanno comunque voluto mettere a paragone le due serie, analizzandone i punti di forza e quelli deboli.

Secondo una fetta dell'utenza, rivedere ora la serie originale, nonostante le animazioni risentano dell'età, aiuta a capire quel che ci ha fatto innamorare di Naruto. La saga di Zabusa e Haku, l'arco dell'esame chunin, la saga del recupero di Sasuke e l'attacco di Orochimaru sono un qualcosa d'indescrivibile, degli eventi che tutt'oggi mettono i brividi per le emozioni suscitate, anche dopo numerosi rewatch.

Anche Shippuden, però, sa difendersi egregiamente. Nella serie anime sequel abbiamo visto un tripudio di ninjutsu, genjutsu e taijutsu, il meglio del meglio dell'arte ninja. Oltre a ciò, sono stati introdotti personaggi che ci hanno lasciato un segno indelebile nel cuore, come Obito, Madara o i componenti dell'Akatsuki. Inoltre, in Shippuden abbiamo assistito agli eventi più tragici, come gli addii a Jiraiya e Neji. Non solo, in questa parte abbiamo scoperto le origini del Clan Uchiha, del maestro Kakashi e tanto altro del mondo ninja.

Per i fan, alla fine però a spuntarla è la serie classica, in quanto la posta in gioco sembra più alta. Nella parte iniziale, justu come il chidori, il rasengan o lo stesso sharing erano considerati come riservati solo ai migliori, e a uso esclusivo delle parti salienti. In Shippuden, invece, vediamo un continuo spam di questi jutsu, oltre che alcuni potenziamenti quasi assurdi.

E voi, quale tra le due serie animate preferite? Noi rilanciamo e alziamo la posta, Naruto o Boruto? Vi lasciamo a un cosplay di Tsunade e a una idea regalo, un maglione natalizio di Naruto.