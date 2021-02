Naruto, nasce una webseries fan made ispirata all'opera di Kishimoto, guardatela

Dopo avervi segnalato una nuova action figure dedicata a Naruto, siamo sicuri che tutti i fan saranno curiosi di vedere il trailer dedicato ad una versione live action della storia dei protagonisti del celebre manga.

In calce alla notizia trovate il video intitolato "Naruto Live Action: Climbing Silver" caricato dal canale YouTube Re:Anime, che ha ricreato una scena della quarta stagione di Naruto: Shippuden e in particolare lo scontro tra Asuma e Shikamaru contro Hidan e Kakuzu. Il filmato ha riscosso un discreto successo, ricevendo in poco tempo quasi 30 mila visualizzazioni e più di tremila Mi Piace, in particolare i fan sperano di vedere altri progetti in live action dedicati ai personaggi nati dalla mente di Masashi Kishimoto.

Non è la prima volta che il canale Re:Anime ricrea delle scene famose delle opere giapponesi, nei mesi precedenti infatti hanno prodotto la versione in live action di serie quali Hunter x Hunter, One Punch Man e Tokyo Ghoul. Se volete rivedere le puntate della serie incentrata sui ninja, nelle scorse settimane è stato annunciato che le puntate sono state aggiunte al catalogo di Crunchyroll, mentre se cercate delle indiscrezioni sul manga, vi segnaliamo questa notizia che rivela gli orari di lavoro dell'autore di Naruto durante la pubblicazione dei volumi dell'opera.