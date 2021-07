Naruto: Neji Hyuga sbarca nella WWE col cosplay al femminile della star Zeline Vega

Sul finire degli anni '90 su Weekly Shonen Jump nacque Naruto, un manga dell'esordiente Masashi Kishimoto e che sarà destinato a cambiare per sempre la storia del fumetto nipponico. L'opera ha visto una pubblicazione lunga e di successo, attirando su di sé e sui manga in generale l'attenzione di tantissimi lettori di tutto il mondo.

Dal manga nacque poi l'anime di Naruto più una pletora di prodotti collaterali tra light novel, videogiochi, merchandising e tanto altro e ora che sono passati diversi anni, coloro che hanno iniziato a vedere o leggere Naruto da adolescenti sono cresciuti, diventando adulti e occupando vari ruoli della società. Per questo ormai non è più strano vedere personaggi famosi che ostentano il loro amore per Naruto o per altri anime.

Tra chi ama Naruto e i suoi personaggi c'è anche la wrestler Zelina Vega, performer nella WWE. Nei giorni scorsi la popolare star del wrestling ha postato una nuova foto su Instagram dove dimostra il suo apprezzamento per la storia di Kishimoto con un cosplay di Neji Hyuga al femminile. L'immagine è disponibile in basso e ha naturalmente catturato l'attenzione dei fan della serie. Per Zelina Vega, Naruto è stato un anime fondamentale e ha ammesso di voler provare a vestire anche i panni di Kakashi, Itachi, Rock Lee, Sasuke, Orochimaru e Hinata.

