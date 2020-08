Naruto: Neji Hyuga torna in vita in uno spettacolare cosplay

L'ultima Grande Guerra di Naruto ha portato con sé numerose vittime, alcune delle quali appartenenti al franchise sin dai primi numeri del manga di Masashi Kishimoto. Importanza mai passata in secondo piano, basti pensare alla recente iniziativa di Boruto: Naruto Next Generations che ha riportato in auge alcuni ninja ormai deceduti.

A distanzi di anni dalla fine del manga, l'eredità del franchise è passata tra le mani del suo sequel spin-off curato da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto che stanno continuando a supportare l'immaginario ninja attraverso geniali intuizioni. Eppure, il merito della popolarità risiede quasi per intero tra le mani della community che da più di 10 anni continua a supportare l'opera con manifestazioni di creatività, basti pensare ai cosplay realizzati saltuariamente dai fan.

Recentemente, una discreta popolarità la sta acquisendo il cosplayer hakken grazie ad alcune delle migliori interpretazioni dei personaggi di Naruto attualmente reperibili in circolazione, a riprova della sua ultima proposta in chiave realistica del secondo hokage. Protagonista del cosplay, questa volta, è Neji Hyuga, uno dei ninja più apprezzati del franchise nonché una delle vittime della Guerra che ha sconvolto l'intero immaginario dell'opera. L'interpretazione ha riscosso un notevole clamore da parte della community con quasi 8 mila manifestazioni di apprezzamento da parte dei fan.

