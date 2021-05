Naruto: Neji torna in vita in un cosplay estremamente realistico

L'ultima saga del manga di Naruto ha portato con sé momenti epocali quanto spiacevoli avvenimenti, su tutti la dipartita di Neji. Il ninja, infatti, è stato uno delle vittime dell'ultima Grande Guerra Ninja contro i piani di Obito e Madara, intenzionati a costruire un mondo completamente diverso.

Mentre in rete i fan iniziano a storcere il naso per l'ultima decisione di Mediaset di affidare la voce di Hashirama Senju al rapper Shade, nel frattempo gli appassionati da tutto il globo continuano a manifestare tutto il proprio entusiasmo nei riguardi del capolavoro di Masashi Kishimoto, serie che ha accompagnato l'infanzia -e non- di intere generazioni. Uno dei personaggi più amati in assoluto dell'opera è sicuramente Neji, un ninja talentuoso che abbiamo imparato a conoscere ed amare fino alla sua morte.

A tal proposito, un artista cinese, un certo 陆鹫贰黑, ha condiviso sulla celebre community di Weibo un suo personale cosplay di Neji, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia grazie ad una ricondivisione su Instagram. La sua incredibile interpretazione è stata notevolmente apprezzata dai fan di Naruto grazie ad una resa estremamente fedele al personaggio originale, sia per quanto riguarda l'espressione facciale che i dettagli degli occhi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario cosplay del ninja del Villaggio della Foglia, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito box in fondo alla pagina.