Naruto: il ninja traditore Kisame omaggiato in un fantastico cosplay femminile

Uno degli elementi più riconoscibili della serie originale di Naruto è il simbolo dell'Akatsuki. Il gruppo di ninja traditori contraddistinti da lunghe tuniche nere con nuvole rosse e bianche, ha ricoperto un ruolo fondamentale nella storia creata da Kishimoto, e di recente uno dei suoi membri più letali è stato omaggiato con un bel cosplay.

Compagno di Itachi Uchiha, e in possesso di una delle armi più peculiari dell'universo narrativo di Naruto, Kisame Hoshikagi è un ninja traditore del Villaggio della Nebbia, dove faceva parte del gruppo dei Sette Spadaccini, insieme a Zabuza Momochi. Considerato un vero e proprio mostro, sia per il suo aspetto che per la brutalità con cui agiva, Kisame finirà per suicidarsi, volendo proteggere i segreti dell'Organizzazione Alba, e ricordando il suo caro amico Itachi.

La cosplayer heyitsxen ha quindi deciso di omaggiarlo con la splendida interpretazione che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Ricreando molto accuratamente le branchie presenti sul viso di Kisame, e la singolarità dei suoi occhi, la vera particolarità del cosplay si ritrova in una versione ridotta della spada Samehada, ovvero Pelle di Squalo. Fateci sapere cosa pensate di questo simpatico tributo a Kisame con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Surge Studio ha realizzato una magnifica statua di Gaara, e vi lasciamo al fantastico cosplay di Fabibi dedicato a Hinata, basato sul nuovo design mostrato nel film The Last.