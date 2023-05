Naruto non ci sarebbe mai stato senza Akira: la rivelazione di Masashi Kishimoto

Sono passati vent'anni dall'esordio dell'anime di Naruto, una serie che ha fatto innamorare gli spettatori diventando una delle più iconiche del medium. Ma sapete che l'opera scritta e illustrata da Masashi Kishimoto non ci sarebbe mai stata se Akira non fosse esistito?

Le celebrazioni per il 20° anniversario della serie anime prodotta da Studio Pierrot porteranno a grandiose novità. Naruto sta per tornare con un manga su Minato come protagonista, ma non solo. Sono anche in produzione quattro episodi speciali di Naruto che riporteranno il biondo ninja sulle televisioni dei fan. In attesa di ritornare al fianco degli shinobi di Konoha, torniamo però alle origini della serie.

Come tutti i fan ormai sanno, Naruto è fortemente ispirato a Dragon Ball. Masashi Kishimoto ha omaggiato il manga di Akira Toriyama in diverse maniere, ma sapete che non è stato lui la sua fonte d'ispirazione più grande? Naruto non ci sarebbe mai stato senza Akira.

Nella parte 12 di The World of Masashi Kishimoto, il sensei spiega il suo legame speciale con Akira di Katsuhiro Otomo. Ai tempi delle scuole medie, Kishimoto si concentrò così tanto sul baseball da dimenticarsi dell'arte. A quei tempi il futuro autore di Naruto era convinto di aver messo da parte il sogno di diventare un mangaka, ma un certo evento gli fece cambiare pensiero.

Un giorno, tornando a casa da scuola, dinanzi ai suoi occhi capitò un poster di Akira. Kishimoto ha rivelato di aver osservato quella locandina iconica che ritrae dall'alto Kaneda che si avvicina alla sua moto per oltre un'ora. Per l'autore di Naruto, la visione di Akira è stato come svegliarsi da un torpore. A suo dire, non aveva mai visto un poster così bello e originale. Fu dunque quello a risvegliare la sua fiamma nei confronti dell'arte e a convincerlo a tornare a disegnare nella speranza un girono di potersi avvicinare alla bellezza di quell'immagine.