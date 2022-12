Naruto, non solo arti mediche: Sakura ha anche imparato altro da Tsunade, ecco cosa

Da diverso tempo ormai il franchise di Naruto ha spostato la sua attenzione dalla vecchia generazione alla nuova, in un susseguirsi di eventi che hanno portato la famosa Volontà del Fuoco a essere trasmessa ai figli dei vecchi protagonisti. Nei manga di Konoha Shinden e Sasuke Retsuden c'è però ancora spazio per le vecchie leggende.

Molto prima di Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke è stato coinvolto in un'importante missione che poteva segnare la vita o la morte del suo amico più caro. Il settimo Hokage è stato afflitto da una malattia che colpisce le Forze Portanti e soltanto Sasuke in questo momento può cercare la soluzione a questo problema. L'Uchiha però non è da solo in questa missione, dato che è stato accompagnato da Sakura.

Nello stesso capitolo di Naruto: Sasuke's Story in cui Sakura riceve l'anello di fidanzamento c'è anche un altro momento dedicato alla ragazza del team 7. Sembra infatti che Sakura non abbia imparato soltanto arti mediche da Tsunade, e che proprio una di queste capacità apparentemente inutili apprese da lei abbia giocato un ruolo importante nella storia.

Per riuscire nella loro missione, Sasuke e Sakura sono stati costretti a scommettere a Linee Stellari, un gioco d'azzardo a cui prende parte la kunoichi. Grazie a lei, è arrivata la vittoria, questo perché Sakura ha imparato le tecniche del gioco d'azzardo da Tsunade. La donna infatti controllava sempre tutte le carte e ogni segno d'usura e graffio che c'erano sopra, così da memorizzarle e avere vita più facile durante la partita. Sakura ha imparato quest'abilità e proprio ora le è stata utile, grazie al vecchio mazzo usato durante la partita di Linee Stellari.

Una bella mossa della protagonista di Sasuke Retsuden, che consente così al duo di avanzare nell'importante missione che vogliono portare a termine.